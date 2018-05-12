Новый премьер Малайзии учредил «совет старейшин»

Вновь избранный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назначил первых трех министров нового кабинета и учредил консультативный орган "Совет старейшин", в который вошли вышедшие в отставку видные чиновники и эксперты, сообщает в субботу малайзийская газета The Star.

Первыми назначенными министрами кабинета стали лидеры крупных политических партий, входящих в коалицию "Альянс Надежды", которая одержала победу на выборах 9 мая, впервые в истории постколониальной Малайзии сместив правительство коалиции "Барисан Насиональ" ( "Национальный Фронт" ).

Председатель Объединенной партии сынов земли Малайзии Мухиддин Яссин получил портфель министра внутренних дел, этнический китаец Лим Куан Энг, генеральный секретарь Партии демократического действия — портфель министра финансов, а председатель Партии национального доверия Мохамад Сабу — портфель министра обороны, сообщает издание.

На пресс-брифинге в пятницу Мохамад заявил, что его кабинет будет "небольшим", в него войдут только "ключевые" министры. Он сразу обозначил десять министерств, главы которых войдут в его кабинет. Незанятыми пока остаются посты министров экономики, образования, министра мультимедийных коммуникаций, науки и технологий, министров развития сельских районов, общественных работ, транспорта и иностранных дел.

Судьба еще 16 министерств, существующих в настоящее время, в том числе министерств здравоохранения, внешней торговли, высшего образования, жилищного строительства и местных органов власти, а также других пока неизвестна. Региональные эксперты считают, что все "лишние" министерства могут влиться в состав десяти "ключевых" на правах департаментов или остаться в статусе министерств, не имея при этом прямого представительства в кабинете министров.

В субботу на пресс-конференции, на которой были названы первые три министра кабинета, 92-летний Мохамад заявил об учреждении консультативного органа при кабинете под названием "Совет старейшин", в который войдут бывший министр финансов Даим Зайнуддин, бывший управляющий Национального банка Малайзии Зети Азиз, бывший директор государственной нефтяной компании Petronas Хассан Мерикан, проживающий в Гонконге малайзийский миллиардер Роберт Куок и экономический эксперт, профессор Джомо Кваме Сундарам, говорится в сообщении.

Газета сообщает, что пресс-конференция, которая должна была начаться сразу после окончания совещания премьера с руководителями партий коалиции "Альянс Надежды" по вопросу назначения министров, началась с опозданием на три с половиной часа.

В четверг Махатхир Мохамад принял присягу в качестве седьмого в истории независимой Малайзии премьер-министра страны. Глава кабинета министров Малайзии стал старейшим в мире по возрасту премьер-министром, избранным на этот пост в результате выборов.

Махатхир Мохамад, которого местные СМИ уважительно именуют "Доктор М", был премьер-министром страны в 1982 — 2003 годах. Ветеран малайзийской политики пользуется в стране огромным уважением и обладает репутацией эффективного управленца и гибкого политика, способного разрешить самые сложные противоречия, возникающие между идеологически и национально диверсифицированными политическими силами страны. С именем Махатхира Мохамада многие связывают период наивысшего экономического процветания Малайзии, который пришелся на последние десятилетия XX века.