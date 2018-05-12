Джулиани рассказал, что Трамп заблокировал продажу CNN

"Он осушил болото… Президент отказал в слиянии. Они не достигли желаемого результата", — сказал Джулиани.

Бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти назвал данное заявление новостями "первой величины", если Джулиани "не оговорился".

Ранее сообщалось, что минюст США собирается заблокировать слияние Time Warner и AT&T.

Time Warner Inc. принадлежат такие компании, как Warner Bros. Entertainment, Time Warner Cable, CNN, HBO, TBS и другие.