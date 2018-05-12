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Трамп заблокировал продажу CNN
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Джулиани рассказал, что Трамп заблокировал продажу CNN 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Mike Segar/Reuters
Адвокат президента США Рудольф Джулиани выступил с заявлением, противоречащим позиции Белого дома и министерства юстиции США по вопросу сделки по покупке AT&T компании Time Warner Inc., передает CNN.
"Он осушил болото… Президент отказал в слиянии. Они не достигли желаемого результата", — сказал Джулиани.
Бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти назвал данное заявление новостями "первой величины", если Джулиани "не оговорился".
Ранее сообщалось, что минюст США собирается заблокировать слияние Time Warner и AT&T.
Time Warner Inc. принадлежат такие компании, как Warner Bros. Entertainment, Time Warner Cable, CNN, HBO, TBS и другие.
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