Трамп заблокировал продажу CNN

Адвокат президента США Рудольф Джулиани выступил с заявлением, противоречащим позиции Белого дома и министерства юстиции США по вопросу сделки по покупке AT&T компании Time Warner Inc., передает CNN.
"Он осушил болото… Президент отказал в слиянии. Они не достигли желаемого результата", — сказал Джулиани.
Бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти назвал данное заявление новостями "первой величины", если Джулиани "не оговорился".
Ранее сообщалось, что минюст США собирается заблокировать слияние Time Warner и AT&T.
Time Warner Inc. принадлежат такие компании, как Warner Bros. Entertainment, Time Warner Cable, CNN, HBO, TBS и другие.