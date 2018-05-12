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Консул Украины выехал в Ейск
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Консул Украины выехал в Ейск для проверки информации о пропавших рыбаках 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские пограничники в Ейске отказались предоставить информацию о возможном нахождении двух пропавших в Азовском море украинских рыбаков. Консул Украины в РФ выехал на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Об этом со ссылкой на начальника управления департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича пишут РИА Новости.
"Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", — приводит слова Кирилича украинское информагентство УНН.
Ейск Краснодарского края входит в границы консульского округа консульства Украины в Ростове-на-Дону, которое возглавляет Виталий Москаленко.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, управление госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области сообщило о том, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска, которые на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись. На сайте управления госслужбы сообщается, что поиски пропавших были прекращены в пятницу вечером, поскольку супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в Ейске. В МИД Украины сообщили, что Киев проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков в Азовском море.
Ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", незаконно вылавливавшего камбалу в исключительной экономической зоне России.
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