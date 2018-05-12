На Украине заявили о нехватке денег на Крым

Главный редактор одесского онлайн-издания "Таймер" Юрий Ткачев оценил возможности Киева содержать Крым и пришел к выводу, что украинцы не могут называть полуостров своим.

По словам журналиста, Россия за пять лет (2015-2020) потратила на развитие инфраструктуры полуострова около "25 миллиардов долларов" (согласно постановлению правительства на реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года выделено более 825 миллиардов рублей. — Прим.ред.). На Украине же в 2013 году на Крым выделили всего девять миллионов долларов, отметил Ткачев.

"Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?" — написал журналист в Facebook.

Он также предположил, что Украине не хватило бы денег, чтобы "привести в порядок" собственную инфраструктуру. Для этого, как считает журналист, потребовалось бы вкладывать в нее по десять миллиардов долларов в течение десяти лет.