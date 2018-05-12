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Турция назвала дату запуска газопровода в обход России
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Турция назвала дату запуска газопровода в обход России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
По его словам, в церемонии ввода TANAP в эксплуатацию примут участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также лидеры и министры других государств. Трансанатолийский газопровод — TANAP — будет введен в эксплуатацию 12 июня, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. По его словам, в церемонии ввода TANAP примут участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также лидеры и министры других государств. Албайрак назвал работу нового газопровода залогом продолжения активной энергетической политики Анкары.
«Ввод TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической политики Анкары», — сказал Албайрак.
Министр провел параллели между TANAP и Nabucco — нереализованным проектом магистрального газопровода протяженностью 3300 км из Туркмении и Азербайджана в страны Евросоюза.
«Обсуждения по вопросу реализации Nabucco продолжались долгие годы, но подвижек достигнуто не было. В то же время благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу», — сказал Албайрак.
По его мнению, реализация проекта TANAP — показатель сильного лидерства, долгосрочной политики и стабильности. Глава турецкого Минэнерго сообщил также, что нынешним летом Турция приступит к глубоководному бурению в Средиземном море.
Трансанатолийский газопровод стоимостью $9,2 млрд предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.
«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, передает НСН.
На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены и другие источники.
О строительстве Трансадриатического газопровода в мае 2016 года заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаратис Схинас. По его словам, Европа к 2019–2020 годам рассчитывает получать по этой трубе 10 млрд кубометров газа в год.
Тогда же партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин рассказывал «Газете.Ru», что «Газпром» в Европе воспринимается как политическое орудие Москвы и в связи с этим при любой возможности диверсифицировать поставки Европа пытается это сделать.
«Поэтому с рынка Италии, вероятнее всего, будут вытеснены именно объемы, поставляемые «Газпромом», или по крайней мере их часть», — предупреждал Крутихин.
Что касается цены на российский и азербайджанский газ, прогнозировать их различие, по словам эксперта, сложно, так как 64% газовых контрактов в Европе индексируются по споту (то есть по разовым контрактам). Тем не менее, по оценке Крутихина, цена поставок из России и из Азербайджана будет примерно одинаковой.
Еврокомиссия одобрила строительство Трансадриатического газопровода (ТАР), признав его соответствующим европейскому законодательству в марте 2016 года.
Зампред Еврокомиссии Марош Шефчович в связи с одобрением проекта тогда заявил, что это важный шаг для реализации «Южного газового коридора» в целом, а сам ЮГК является ключевым проектом для энергетической безопасности Европы. ЕК ожидает, что 10 млрд кубов азербайджанского газа покроют около 17% потребления Италии.
В июне того же года в НАТО выразили поддержку строительству газопроводов, по которым азербайджанский газ будет поставляться в европейские страны. Об этом заявил руководитель отдела энергетической безопасности подразделения по противодействию новым вызовам безопасности НАТО Михаэль Рюле.
По его словам, проекты Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) трубопроводов имеют особое значение для обеспечения энергобезопасности Европы, передает ФАН.
«TANAP и TAP имеют особое значение для сокращения зависимости Европы от российского газа. В этом вопросе большая часть ответственности лежит и на Турции», — Рюле.
Компаниями-основателями проекта TANAP являются компании «SOCAR» (80%), «BOTAS» (15%), и «TPAO» (5%). SOCAR имеет право продать часть своих акций миноритарным партнерам. BP договорилась о приобретении 12% акций в этом проекте. Проект компании TANAP будет иметь штаб-квартиру в Нидерландах.
Азербайджан располагает сравнительно небольшими запасами природного газа — емкость доказанных месторождений, по оценкам Госнефтекомпании Азербайджана, составляет 2 трлн 550 млрд кубометров.
В 2016 году в стране было добыто 18,71 млрд кубометров газа, в 2015 году объем добычи составил 19,72 млрд кубометров. При этом потребление природного газа странами Евросоюза достигло в 2016 году 531 млрд кубических метров, передает RT.
Значение «Южного газового коридора» для Европы может возрасти, если к проекту присоединятся Иран и Туркменистан. Напомним, разведанные запасы газа в Иране составляют порядка 34 трлн кубометров, Туркменистана — около 10 трлн кубометров. Оба государства входят в перечень стран с наибольшими запасами природного газа. Также, по словам министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, Баку и Анкара готовы использовать строящуюся магистраль для транзита газа из Ирака, Израиля и Кипра.
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