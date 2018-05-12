Все стороны переговоров по Сирии прибудут на встречу

Все стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили свое участие

Все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили свое участие во встрече 14-15 мая. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана

"Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 14-15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов — России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", — говорится в сообщении.

Отмечено, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании

"Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Хосейном Джабери Ансари", — уточнили в МИД.

Как пояснили в ведомстве, за день до начала мероприятия гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 15 мая.