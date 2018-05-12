Ещё
Все стороны переговоров по Сирии прибудут на встречу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили свое участие 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили свое участие во встрече 14-15 мая. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
"Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 14-15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов — России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", — говорится в сообщении.
Отмечено, что в качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании.
"Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Хосейном Джабери Ансари", — уточнили в МИД.
Как пояснили в ведомстве, за день до начала мероприятия гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 15 мая.
ТАСС: последние новости
Контракт на охрану Крымского моста на 53,9 млн рублей подписан с предприятием Минтранса Зампред либералов ФРГ усомнился в эффективности санкций против России Ветераны из Узбекистана после парада Победы по ошибке прилетели в Сочи вместо Кисловодска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову46
Захарову попытались уличить во лжи276
Украина обманула ООН398
Россия подсчитала затраты на Самойлову498
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть193
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение