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Мэттис встретился с главой МИД Южной Кореи
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Мэттис и глава МИД Южной Кореи обсудили улучшение отношений с КНДР 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны США Джеймс Мэттис и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе встречи в Вашингтоне обсудили усилия по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.
«Министр Кан рассказала о Пханмунджонской декларации и усилиях по улучшению отношений Севера и Юга при достижении общей цели денуклеаризации», — цитирует сообщение РИА Новости.
Также министры выразили надежду на то, что предстоящий саммит США — КНДР позволит достичь дипломатического решения, которое приведёт к «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».
Ранее глава МИД Южной Кореи исключила смягчение санкций против Северной Кореи до «значимых действий на пути к денуклеаризации».
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