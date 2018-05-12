Мэттис встретился с главой МИД Южной Кореи

Мэттис и глава МИД Южной Кореи обсудили улучшение отношений с КНДР

«Министр Кан рассказала о Пханмунджонской декларации и усилиях по улучшению отношений Севера и Юга при достижении общей цели денуклеаризации», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также министры выразили надежду на то, что предстоящий саммит США — КНДР позволит достичь дипломатического решения, которое приведёт к «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».

Ранее глава МИД Южной Кореи исключила смягчение санкций против Северной Кореи до «значимых действий на пути к денуклеаризации».