Украина заявила о задержании двух рыбаков Россией

Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков, пропавших в Бердянском районе. Об этом сообщает портал 061.ua со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области.

11 мая портал сообщил о пропаже двух моряков, который днем ранее вышли в Азовское море на лодке "Амур".

4 мая крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы.