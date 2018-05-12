В Тбилиси после обысков начались беспорядки

В Тбилиси прошли обыски и начались беспорядки

Грузии. Тбилиси в ночных клубах «Басиани» и «Галерея» прошли рейды, в результате которых задержаны восемь человек. Основанием для обысков стало решение суда, сообщает МВД

По информации местных СМИ, эвакуированные посетители клубов устроили беспорядки у здания парламента страны из-за недовольства действиями силовиков. Как сообщает телеканал «Рустави 2», между протестующими и полицией происходят столкновения.

По данным грузинского МВД, в течение трех месяцев велось расследование дела о продаже наркотиков в ночных клубах. Среди задержанных один из основателей «Басиани» Звиада Гелбахиани.