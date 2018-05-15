Южная Корея приняла предложение КНДР

Южнокорейское министерство объединения Республики Корея заявило, что власти страны согласились провести встречу на высоком уровне с правительством Северной Кореи 16 мая. Об этом сообщает "Ренхап".

По данным агентства, КНДР направит на встречу делегацию из 29 человек. Как отмечается, в нее войдут чиновники, занимающиеся спортом и экономическими вопросами страны, а также журналисты.

При этом возглавит делегацию председатель Комитета КНДР по мирному воссоединению.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи предложили правительству Южной Кореи провести встречу на высоком уровне 16 мая.