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Южная Корея приняла предложение КНДР
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Южная Корея приняла предложение КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Южнокорейское министерство объединения Республики Корея заявило, что власти страны согласились провести встречу на высоком уровне с правительством Северной Кореи 16 мая. Об этом сообщает "Ренхап".
По данным агентства, КНДР направит на встречу делегацию из 29 человек. Как отмечается, в нее войдут чиновники, занимающиеся спортом и экономическими вопросами страны, а также журналисты.
При этом возглавит делегацию председатель Комитета КНДР по мирному воссоединению.
Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи предложили правительству Южной Кореи провести встречу на высоком уровне 16 мая.
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