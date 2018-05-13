Ещё
Помпео рассказал о профессионализме Ким Чен Ына при ведении переговоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео рассказал о профессионализме Ким Чен Ына при ведении переговоров 

Газета.Ru 13 мая 2018
Фото: Yves Herman/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын профессионально ведет переговоры. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
"Я провел немало времени с председателем Кимом, диалог проходил на профессиональном уровне. Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации. Он знает, чего хочет добиться и способен к сложным переговорам", — отметил Помпео.
Ранее Майк Помпео рассказал о прошедшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой обсуждались гарантии, которые американская сторона готова предоставить в обмен на денуклеаризация.
Газета.Ru: последние новости
Минкульт Франции запутался в принадлежности Севастополя Посольство сообщило о немотивированных задержаниях россиян в Британии Предложившего снять санкции с России экс-депутата Рады допросят в США
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»10
Франция вернула Севастополь Украине42
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»178
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение