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Пашинян переезжает в государственный особняк
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Премьер-министр Армении сообщил, что переезжает в государственный особняк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Арам Нерсесян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в субботу переедет в предусмотренный для главы правительства государственный особняк.
"Завтра я с семьей перееду в государственный особняк, так как это предусмотрено законом", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook.
Он добавил, что сейчас в комплексе правительственных зданий проживают бывший президент страны Серж Саргсян и глава высшего судебного совета, экс-председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян.
"Саргсян скоро переедет. Ему будет предложен другой особняк. А что касается Гагика Арутюняна, юристы должны изучить насколько соответствует законодательству его проживание там", — отметил Пашинян. Он добавил, что покажет в прямом эфире особняк, чтобы граждане знали, за что платят налоги.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.
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