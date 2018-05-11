Пашинян переезжает в государственный особняк

Премьер-министр Армении сообщил, что переезжает в государственный особняк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в субботу переедет в предусмотренный для главы правительства государственный особняк.

"Завтра я с семьей перееду в государственный особняк, так как это предусмотрено законом", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook.

Он добавил, что сейчас в комплексе правительственных зданий проживают бывший президент страны Серж Саргсян и глава высшего судебного совета, экс-председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян.

"Саргсян скоро переедет. Ему будет предложен другой особняк. А что касается Гагика Арутюняна, юристы должны изучить насколько соответствует законодательству его проживание там", — отметил Пашинян. Он добавил, что покажет в прямом эфире особняк, чтобы граждане знали, за что платят налоги.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов. Восьмого мая Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.