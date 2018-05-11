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Помпео раскрыл подробности о встрече с Ким Чен Ыном
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Помпео раскрыл подробности о встрече с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Американский госсекретарь Майк Помпео рассказал о прошедшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой обсуждались гарантии, которые американская сторона готова предоставить в обмен на денуклеаризация, передает Reuters.
«У нас были хорошие переговоры, субстантивные переговоры, включающие сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять председателю Киму относительно того, как он будет действовать и готов ли он в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предоставить, осуществить полную денуклеаризацию», — сказал Помпео.
Данное заявление он сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Южной Кореи. Он также отметил, что денуклеаризация КНДР потребует жесткого режима верификации с участием международного сообщества.
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