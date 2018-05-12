Помпео пообещал Ким Чен Ыном «гарантии в обмен на денуклеаризацию» 

Госсекретарь США Майкл Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых обсуждалась денуклеаризация региона, передает РИА Новости.
"У нас были хорошие переговоры, субстантивные переговоры, включающие сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять председателю Киму относительно того, как он будет действовать и готов ли он в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предоставить, осуществить полную денуклеаризацию", — передает РИА Новости заявление госсекретаря.
Позицию Пхеньяна по этому вопросу он не озвучил.