Экс-подрядчик ЦРУ признался в краже секретов

Экс-подрядчик ЦРУ признал себя виновным в краже секретной информации

По данным ведомства, Реджис признал себя виновным по статье "получение и хранение секретных материалов без разрешения".

В частности, экс-подрядчик признался в незаконном поиске и скачивании информации из баз ЦРУ. Отмечается, что ФБР нашло у Реджиса при обыске около 60 блокнотов с секретными данными.

Приговор по делу будет оглашен 21 сентября. Реджис работал на ЦРУ в 2006-2016 годах.