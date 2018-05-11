Ещё
Экс-подрядчик ЦРУ признался в краже секретов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-подрядчик ЦРУ признал себя виновным в краже секретной информации 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Saul Loeb
Бывший подрядчик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рейнальдо Реджис признал себя виновным в суде в краже секретной информации, сообщило в релизе министерство юстиции США.
По данным ведомства, Реджис признал себя виновным по статье "получение и хранение секретных материалов без разрешения".
В частности, экс-подрядчик признался в незаконном поиске и скачивании информации из баз ЦРУ. Отмечается, что ФБР нашло у Реджиса при обыске около 60 блокнотов с секретными данными.
Приговор по делу будет оглашен 21 сентября. Реджис работал на ЦРУ в 2006-2016 годах.
РИА Новости: последние новости
"Наши люди" в Вашингтоне: ЦРУ возглавит "тайный агент Кремля"? Военный прокурор Украины заявил, что Савченко приносила в Раду гранаты "Не жилец": в Белом доме пошутили над больным раком Маккейном, узнали СМИ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ285
Умерла Мария Шверубович50
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»484
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1268
Сажать в России будут по новой статье365
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение