Ветераны из Узбекистана случайно улетели из Москвы в Сочи

Ветераны из Узбекистана после парада Победы в Москве по ошибке прилетели в Сочи

Как отмечается, ветераны войны и сопровождающие их родственники и врачи направлялись в санаторий в Кисловодске . Выяснилось, что они перепутали билеты и прибыли в Сочи . В городе гостей встретили, поселили в гостинице и устроили им экскурсии по городу. Об этом сообщает "Кубань 24". "В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях. И сейчас вижу, как изменился, как похорошел город. Спасибо вам огромное от имени участников Великой Отечественной войны за гостеприимство, за прекрасный прием, за ваш курорт", — сказал один из членов делегации, 93-летний фронтовик Беккул Хамзаев. В администрации Сочи сообщили, что вечером 11 мая ветераны на поезде все же отправились в Кисловодск.