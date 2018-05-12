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Ветераны из Узбекистана случайно улетели из Москвы в Сочи
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Ветераны из Узбекистана после парада Победы в Москве по ошибке прилетели в Сочи 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Как отмечается, ветераны войны и сопровождающие их родственники и врачи направлялись в санаторий в Кисловодске. Выяснилось, что они перепутали билеты и прибыли в Сочи. В городе гостей встретили, поселили в гостинице и устроили им экскурсии по городу. Об этом сообщает "Кубань 24".
"В Сочи я бывал много раз, лечился в санаториях. И сейчас вижу, как изменился, как похорошел город. Спасибо вам огромное от имени участников Великой Отечественной войны за гостеприимство, за прекрасный прием, за ваш курорт", — сказал один из членов делегации, 93-летний фронтовик Беккул Хамзаев.
В администрации Сочи сообщили, что вечером 11 мая ветераны на поезде все же отправились в Кисловодск.
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