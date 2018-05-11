Ещё
Военный прокурор Украины рассказал о гранате Савченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный прокурор Украины заявил, что Савченко приносила в Раду гранаты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, приносила в здание парламента минимум три гранаты.
"Я выхожу из Верховной рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: "Надя, вы что, камни носите в сумке?". И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая… и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Ну, у тебя там запрещенные вещи", — сказал в пятницу Матиос в эфире украинского радио "Новое время".
По его словам, это произошло, когда он принес в Раду представления в отношении Савченко для их регистрации, документы на тот момент еще не разглашались. Военный прокурор заявил, что в ответ Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет.
"Я не мог ее остановить, я не мог отнимать сумку. Но это было не очень приятно видеть ее руку в кармане пальто, в котором у нее хранился пистолет", — добавил Матиос.
На уточняющий вопрос, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, он ответил, что гранат, по его мнению, было как минимум три.
"Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три", — отметил военный прокурор.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
РИА Новости: последние новости
"Не жилец": в Белом доме пошутили над больным раком Маккейном, узнали СМИ "Наши люди" в Вашингтоне: ЦРУ возглавит "тайный агент Кремля"? Премьер Румынии обсудила с Папой Римским возможность его визита в страну
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ285
Умерла Мария Шверубович50
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»484
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1268
Сажать в России будут по новой статье365
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение