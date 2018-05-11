Военный прокурор Украины рассказал о гранате Савченко

Военный прокурор Украины заявил, что Савченко приносила в Раду гранаты

"Я выхожу из Верховной рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: "Надя, вы что, камни носите в сумке?". И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая… и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Ну, у тебя там запрещенные вещи", — сказал в пятницу Матиос в эфире украинского радио "Новое время".

По его словам, это произошло, когда он принес в Раду представления в отношении Савченко для их регистрации, документы на тот момент еще не разглашались. Военный прокурор заявил, что в ответ Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет.

"Я не мог ее остановить, я не мог отнимать сумку. Но это было не очень приятно видеть ее руку в кармане пальто, в котором у нее хранился пистолет", — добавил Матиос.

На уточняющий вопрос, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, он ответил, что гранат, по его мнению, было как минимум три.

"Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три", — отметил военный прокурор.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.