«Евровидение» без России, Кудрин на госслужбе и другие события дня

Главные события пятницы

СМИ сообщили о согласии Кудрина вернуться на госслужбу

Бывший министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату.

Расходы на пенсии предложили урезать

Минфин разработал проект поправок в бюджет, в котором предлагается сократить расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году.

Финал «Евровидения-2018» пройдет без России

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, не прошла в финал.

В РФ создадут новое министерство

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, его функции перейдут новому министерству науки, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

Познер разочаровался в СПЧ

Журналист Владимир Познер выразил поддержку своему коллеге Максиму Шевченко в связи с его решением выйти из состава Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Предотвращен теракт на акции "Бессмертный полк"

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что спецслужбы предотвратили теракт, который преступники планировали устроить во время акции «Бессмертный полк» в Москве.

Минюст не признал решение Гааги по Крыму

Минюст России не признал законным решение суда в Гааге о взыскании с российской стороны компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после присоединения полуострова к России.

"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Украинский певец Олег Скрипка рассказал каналу «112 Украина», как неосторожным высказыванием оскорбил треть зрителей концерта его группы «Вопли Видоплясова» в голландской Гааге.

В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии

В Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства.

Сборная России по футболу объявила состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной РФ по футболу раскрыл расширенный состав игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира. Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в расширенную заявку включены 35 человек.