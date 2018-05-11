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«Евровидение» без России и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

СМИ сообщили о согласии Кудрина вернуться на госслужбу

Бывший министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату.
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Расходы на пенсии предложили урезать

Минфин разработал проект поправок в бюджет, в котором предлагается сократить расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году.
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Финал «Евровидения-2018» пройдет без России

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, не прошла в финал.
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В РФ создадут новое министерство

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, его функции перейдут новому министерству науки, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
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Познер разочаровался в СПЧ

Журналист Владимир Познер выразил поддержку своему коллеге Максиму Шевченко в связи с его решением выйти из состава Совета по правам человека при президенте (СПЧ).
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Предотвращен теракт на акции "Бессмертный полк"

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что спецслужбы предотвратили теракт, который преступники планировали устроить во время акции «Бессмертный полк» в Москве.
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Минюст не признал решение Гааги по Крыму

Минюст России не признал законным решение суда в Гааге о взыскании с российской стороны компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после присоединения полуострова к России.
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"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Украинский певец Олег Скрипка рассказал каналу «112 Украина», как неосторожным высказыванием оскорбил треть зрителей концерта его группы «Вопли Видоплясова» в голландской Гааге.
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В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии

В Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства.
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Сборная России по футболу объявила состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной РФ по футболу раскрыл расширенный состав игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира. Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в расширенную заявку включены 35 человек.
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