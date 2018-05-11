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В Конгрессе США призвали возобновить помощь «Белым каскам»
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В Конгрессе США призвали возобновить помощь «Белым каскам» в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Глава комитета по международным делам Палаты представителей США Эд Ройс призывает администрацию незамедлительно восстановить помощь "Белым каскам" в Сирии, говорится в его заявлении, поступившем в РИА Новости.
"В наших жизненно важных интересах настаивать на прекращении насилия и страданий в Сирии. Ракетная атака в среду на Израиль со стороны иранских сил в Сирии угрожает принести новую главу хаоса в этот кровавый конфликт. Противодействие иранскому влиянию Ирана должно стать ключевым элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии", — говорит конгрессмен.
По его словам, после семи лет конфликта США "не могут покинуть регион".
"Мы должны работать с нашими партнерами и использовать все инструменты дипломатии, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на земле. Администрация должна начать с немедленного возобновления финансирования фонда по стабилизации (ситуации в Сирии), в том числе для "Белых касок", которые оказывают жизненно важную помощь тысячам мирных жителей", — отметил Ройс.
Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски". По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".
Представитель госдепа США, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку "Белых касок", однако заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что организация продолжат свою работу в Сирии.
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