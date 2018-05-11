В Конгрессе США призвали возобновить помощь «Белым каскам» в Сирии

"В наших жизненно важных интересах настаивать на прекращении насилия и страданий в Сирии. Ракетная атака в среду на Израиль со стороны иранских сил в Сирии угрожает принести новую главу хаоса в этот кровавый конфликт. Противодействие иранскому влиянию Ирана должно стать ключевым элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии", — говорит конгрессмен.

По его словам, после семи лет конфликта США "не могут покинуть регион".

"Мы должны работать с нашими партнерами и использовать все инструменты дипломатии, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на земле. Администрация должна начать с немедленного возобновления финансирования фонда по стабилизации (ситуации в Сирии), в том числе для "Белых касок", которые оказывают жизненно важную помощь тысячам мирных жителей", — отметил Ройс.

Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски". По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".