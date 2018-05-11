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Президент Армении назначил трех новых министров
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Президент Армении назначил трех новых министров 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна назначил трех новых членов правительства: министра территориального управления и развития, министра образования и науки, министра диаспоры, сообщила пресс-служба главы государства.
При этом новые члены правительства ранее не занимали государственные посты.
"Министром территориального управления и развития назначен Сурен Папикян, министром образования и науки Араик Арутюнян, министром диаспоры Мхитар Айрапетян", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.
Папикян — заместитель председателя правления партии "Гражданский договор", возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, Арутюнян (39 лет) — член Совета старейшин (горсовета) Еревана, арабист Айрапетян (29 лет) возглавлял организацию "Центр гражданского образования и расширения возможностей молодежи", был активным участником акций протеста.
Ранее портфели министром территориального развития и образования и науки принадлежали представителям партии "Дашнакцутюн" Давиду Локяну и Левону Мкртчяну.
В пятницу президент назначил первым вице-премьером Арарата Мирзояна — соратника главы кабмина Никола Пашиняна, депутата от фракции "Елк". Вице-премьером назначен пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян, министром обороны бывший глава МЧС Давид Тоноян.
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