Президент Армении назначил трех новых министров

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна назначил трех новых членов правительства: министра территориального управления и развития, министра образования и науки, министра диаспоры, сообщила пресс-служба главы государства.

При этом новые члены правительства ранее не занимали государственные посты.

"Министром территориального управления и развития назначен Сурен Папикян, министром образования и науки Араик Арутюнян, министром диаспоры Мхитар Айрапетян", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

Папикян — заместитель председателя правления партии "Гражданский договор", возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, Арутюнян (39 лет) — член Совета старейшин (горсовета) Еревана , арабист Айрапетян (29 лет) возглавлял организацию "Центр гражданского образования и расширения возможностей молодежи", был активным участником акций протеста.

Левону Мкртчяну. Ранее портфели министром территориального развития и образования и науки принадлежали представителям партии "Дашнакцутюн" Давиду Локяну