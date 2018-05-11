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ВСУ оборудуют вертолетные площадки в Донбассе
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ВСУ оборудуют вертолетные площадки в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики оборудуют вертолетные площадки в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Командирам зенитных ракетных дивизионов 1129 зенитного ракетного полка отданы указания на оборудование вертолетных площадок в базовых лагерях дивизионов в районе Лисичанска", — сказал он.
По его словам, украинские силовики наращивают вооружения и технику вдоль линии соприкосновения.
"Украинские силовики продолжают подвоз боеприпасов. Седьмое мая на железнодорожную станцию в населенный пункт Рубежное прибыл состав из 20 вагонов с боеприпасами различного типа, что подтверждает подготовку к агрессивным действиям", — добавил Марочко.
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