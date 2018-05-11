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Берлин требует сохранения ядерной сделки по Ирану
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Берлин требует сохранения ядерной сделки по Ирану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии в Паланге потребовал сохранить ядерную сделку по Ирану и предупредил, что ее разрушение навредит безопасности региона.
"Мы считаем, что важно сохранить это соглашение в действии, так как это единственная договоренность, предоставляющая официальное предупредительное условие для Ирана не реализовывать программу по ядерному вооружению", — сказал на брифинге Маас.
По его словам, если данное соглашение будет разрушено, что "это может навредить безопасности и миру в регионе".
Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
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