Пашинян рассказал, когда покинет пост

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Пашинян обещал уйти с поста премьера, если лишится поддержки общества 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал уйти с поста премьер-министра Армении, если лишится общественной поддержки. Об этом он заявил журналистам после заседания правительства в пятницу.
"Пока у меня есть общественная поддержка, я буду ее использовать для развития страны, а если лишусь ее — то прекращу полномочия премьера", — сказал он.
Пашинян в пятницу в первый раз провел заседание правительства Армении. Одновременно это стало последним заседанием кабинета в прежнем составе, в следующий раз, как ожидается, премьер встретится с новым кабинетом, который ему предстоит назначить в ближайшие дни.
"Правительство Армении собирается в таком составе в последний раз. Хочу пожелать успеха вам и новому правительству. Спасибо", заявил Пашинян в конце заседания.
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