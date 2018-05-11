Пашинян рассказал, когда покинет пост

Пашинян обещал уйти с поста премьера, если лишится поддержки общества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал уйти с поста премьер-министра Армении, если лишится общественной поддержки. Об этом он заявил журналистам после заседания правительства в пятницу.

"Пока у меня есть общественная поддержка, я буду ее использовать для развития страны, а если лишусь ее — то прекращу полномочия премьера", — сказал он.

Пашинян в пятницу в первый раз провел заседание правительства Армении. Одновременно это стало последним заседанием кабинета в прежнем составе, в следующий раз, как ожидается, премьер встретится с новым кабинетом, который ему предстоит назначить в ближайшие дни.