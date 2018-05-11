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Генсек НАТО встретится с Трампом
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Генсек НАТО посетит США и встретится с Трампом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуществит визит в США с 16 по 18 мая в рамках консультаций с союзниками в связи с подготовкой саммита альянса в июле в Брюсселе.
Как сообщается на сайте НАТО, Столтенберг встретится с президентом США Дональдом Трампом.
«Он также будет встречаться с государственным секретарем Майком Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и другими высокопоставленными должностными лицами», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщал, что Совет Россия — НАТО планируется провести перед саммитом альянса в июле.
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