Генсек НАТО встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуществит визит в США с 16 по 18 мая в рамках консультаций с союзниками в связи с подготовкой саммита альянса в июле в Брюсселе.
Как сообщается на сайте НАТО, Столтенберг встретится с президентом США Дональдом Трампом.
«Он также будет встречаться с государственным секретарем Майком Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и другими высокопоставленными должностными лицами», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщал, что Совет Россия — НАТО планируется провести перед саммитом альянса в июле.