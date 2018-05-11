Абэ назвал Ким Чен Ына политиком, который быстро принимает решения

"Он принимает динамичные решение с очень большой скоростью", — подчеркнул Абэ. Глава японского правительства также выразил надежду на то, что лидер КНДР «осознает, что нормализация межкорейских отношений крайне важна для самой Северной Кореи».

Ранее правительство Японии давало понять, что в перспективе не исключает возможности проведения встречи на высшем уровне между Синдзо Абэ и Ким Чен Ыном. Сам лидер КНДР на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая состоялась 27 апреля в Пханмунджоме, также отметил, что «готов к диалогу с Японией в любое время».