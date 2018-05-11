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Пашинян назначил министра обороны
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Министром обороны Армении станет Давид Тоноян 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Пресс-служба МО РА
И.о. министра чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян станет главой минобороны страны. Об этом в пятницу заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Давид Тоноян сегодня будет назначен министром обороны страны, об остальных назначениях мы заявим позже", — отметил Пашинян.
Давид Тоноян, до назначения главой МЧС, работал заместителем министра обороны.
8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.
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