Пашинян назначил министра обороны

И.о. министра чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян станет главой минобороны страны. Об этом в пятницу заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Давид Тоноян сегодня будет назначен министром обороны страны, об остальных назначениях мы заявим позже", — отметил Пашинян.
Давид Тоноян, до назначения главой МЧС, работал заместителем министра обороны.
8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.