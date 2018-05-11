Развод по-немецки: Европа уходит от США

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за два года призвала Европу не рассчитывать за военную защиту со стороны США . По словам германского канцлера, европейские страны должны «взять свою судьбу в собственные руки».

«Больше так не будет, что США просто нас защитят. Скорее, Европе необходимо взять свою судьбу в свои собственные руки. Это задача на будущее», — сказала Меркель.

Чучхэ с немецким акцентом

Владислав Белов. Стремление «отсечь» Европу от США является одним из главных векторов политики Ангелы Меркель, и ее усилия пусть медленно, но приносят плоды, говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

«В НАТО, в трансатлантическом партнерстве десятилетиями сложилось «разделение труда» в сфере безопасности. Но в последние годы саммит за саммитом европейцы смещают центр тяжести в оборонной сфере на свою сторону Атлантики. Такой точкой отсечения стал Лиссабонский договор, в котором декларируется, что Евросоюз должен стать самостоятельной единицей в области внешней и оборонной политики», — сказал «Ридусу» политолог.

Но если в том, что касается внешней политики, продвижение заметно, то по части обороны с опорой на собственные силы так же очевидна пробуксовка.

Дании и В ноябре 2017 года ЕС принял план действий «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO)», который поддержали все страны Евросоюза кроме Великобритании Мальты . За каждое направление этого сотрудничества назначена конкретная страна, отвечающая за его реализацию.

«Это уже не политические декларации, а конкретные материальные шаги в сторону самостоятельной оборонной деятельности. Среди таких шагов — создание чисто европейской спутниковой группировки, Центра логистики в Европе для поддержки операций, создание базы обмена информацией в ответ на кибернетические атаки и угроз и т. д. То есть ЕС создает собственную идентичность», — рассказывает Белов.

Сильная, но скромная Германия

В рамках этого обособления от США именно Германия продвигает необходимость увеличения оборонных расходов участников PESCO — «зря это валят на Трампа», подчеркивает Белов.

«Хотя США сами постоянно убеждают союзников по НАТО наращивать военные расходы, когда европейцы в самом деле взялись это делать, оказалось, что Штаты становятся для Евросоюза необязательным элементом системы безопасности. В Вашингтоне не очень в восторге оттого, что США светит перестать играть первую скрипку в НАТО. Получается, что своими требованиями США добились обратного результата: европейцы станут меньше тратиться на подержание американских баз в Европе и на совместные с американцами учения», — говорит эксперт.

При этом Германия совершенно не стремится играть внутри европейской оборонительной структуры такую же доминирующую роль, какую США играют внутри НАТО.

«Напротив, Берлин всячески отнекивается от такого «почета», спихивая эту роль Франции и другим странам, хотя чисто экономическое доминирование ФРГ в Европе никто не ставит под сомнение», — подчеркивает он.

А музыка звучит

Но Евросоюз живет, по выражению Белова, «не Меркель единой».

В конце 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал неизбежность создания европейской армии, поскольку, по его мнению, США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

«Нам нужно дать новый ход вопросу о европейском оборонительном союзе вплоть до создания европейской армии. Это музыка будущего, и она уже звучит, только многие европейцы пока ее не слышат», — сказал Юнкер.

Заявления Евросоюза о возможности создания отдельной от НАТО армии ЕС — чистой воды политические игры, потому что ЕС просто не потянет содержание двух структур одновременно, прокомментировал тогда заявления Юнкера коллега Владислава Белова по Институту Европы Александр Гусев

«Учитывая, что все члены НАТО, кроме США, Канады и Турции, расположены в Европе, создавать тяжеловесную и дорогостоящую дублирующую структуру европейцы не станут. Они и сейчас, за вычетом Греции и Эстонии, еле-еле осиливают взносы в НАТО. И содержание НАТО-2 они просто экономически не потянут», — сказал он «Ридусу».

Еще в сентябре 2016 года Франция и Германия на неформальном саммите лидеров Евросоюза представили план по созданию совместной военной силы, которая будет соперничать с НАТО по военному потенциалу.

Идею эту в августе того же года инициировал чешский премьер Богуслав Соботка , который высказался за создание вооруженных сил ЕС, «чтобы противостоять угрозам экстремистских боевиков, российской агрессии и кризису мигрантов».

Однако в реальности, перед евроармией, если таковая возникнет, не стоит никаких задач, которые она могла бы выполнять вне зоны компетенции НАТО.