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Пакистан ограничил перемещение дипломатам США
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СМИ: Пакистан ввел ограничения на свободу передвижения американских дипломатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Пакистана объявило о введении ограничений на въезд и передвижение американских дипломатов. Соответствующее уведомление было направлено в четверг в посольство США в Исламабаде, сообщила в пятницу газета Dawn.
По ее данным, ограничения коснутся визового режима, использования нескольких паспортов и дипломатических номеров на транспортных средствах.
По информации издания, в соответствии с ограничениями, личные вещи американских дипломатов должны подвергаться обязательной проверке на границе. Помимо этого дипломатические работники не могут передвигаться по стране в автомобилях с тонированными стеклами и использовать сим-карты, не прошедшие перед этим биометрическую проверку и регистрацию. Также пакистанские власти смогут устанавливать необходимое радиооборудование в домах, арендуемых дипломатами.
Как отмечает издание, эти меры последовали в ответ на введение аналогичных ограничений со стороны США, которые, как указывает газета, вступают в силу с пятницы.
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