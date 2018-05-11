Пакистан ограничил перемещение дипломатам США

СМИ: Пакистан ввел ограничения на свободу передвижения американских дипломатов

Министерство иностранных дел Пакистана объявило о введении ограничений на въезд и передвижение американских дипломатов. Соответствующее уведомление было направлено в четверг в посольство США Исламабаде , сообщила в пятницу газета Dawn.

По ее данным, ограничения коснутся визового режима, использования нескольких паспортов и дипломатических номеров на транспортных средствах.

По информации издания, в соответствии с ограничениями, личные вещи американских дипломатов должны подвергаться обязательной проверке на границе. Помимо этого дипломатические работники не могут передвигаться по стране в автомобилях с тонированными стеклами и использовать сим-карты, не прошедшие перед этим биометрическую проверку и регистрацию. Также пакистанские власти смогут устанавливать необходимое радиооборудование в домах, арендуемых дипломатами.

Как отмечает издание, эти меры последовали в ответ на введение аналогичных ограничений со стороны США, которые, как указывает газета, вступают в силу с пятницы.