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В СИЗО Савченко похудела на 17 килограммов
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В СИЗО Савченко скинула 17 килограммов 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
За 50 дней голодовки 17 килограммов веса сбросила депутат украинской Рады Надежда Савченко. Арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве сейчас весит 68 килограммов. Во время голодовки Савченко активно принимает витамины и другие лекарственные препараты. В частности после операции на зубе ей прописали коралловый кальций.
11 мая у Надежды Савченко — день рождения. Ее мать и сестра Вера принесли в этот день в СИЗО торт, сообщает РИА Новости. Суд над Надеждой Савченко запланирован в Киеве на 13 часов 14 мая. При этом Савченко на процессе отказалась от защитников, отметил адвокат Олег Соловей.
"Она все скажет сама на суде", — добавила Вера Савченко.
Генпрокуратура Украины считает, что Савченко планировала теракты в здании Верховной рады и в правительственном квартале. По статье обвинения ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В России Надежда Савченко была осуждена на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов у поселка Счастье.
В конце мая 2016 года Надежда Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным. После освобождения Савченко вернулась на Украину и заявила, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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