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Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать
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Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Украинцы "решили судьбу" Крымского моста

Украинский «Обозреватель» провел опрос читателей, чтобы выяснить, как Украине лучше распорядиться Крымским мостом после «возвращения» полуострова в состав страны. 41% украинцев «решили» оставить мост себе, но сделать платным для россиян, а 32% посоветовали взорвать сооружение, чтобы оборвать любые связи с Россией. Лишь четверть опрошенных сообщили, что мост следует просто использовать по назначению.

Россия выдавливает НАТО с Балтики

Россия пытается выдавить НАТО с Балтики, заявил в интервью финской газете Helsingin Sanomat министр обороны Эстонии Юри Луйк. По его словам, намерения России очевидны и выражаются в следовании рядом с кораблями НАТО и в низких пролетах российской авиации над ними.
«Это нарушение правил хорошего тона в мореходстве», — посетовал он.

Танцовщиц с Украины держат в тюрьме на воде и рисе

Шестерых украинских танцовщиц месяц держат в китайской тюрьме на воде и рисе, сообщает ТСН. Девушки были задержаны полицией 10 апреля за нарушение трудового законодательства — компания-посредник оформила им не рабочую, а студенческую или бизнес-визу. По словам сестры одной из украинок, девушек уже месяц не выпускают из камер, кормят только рисом, а поят лишь водой. Делом танцовщиц уже занялся консул Украины в Шанхае.

«Бессмертный полк» стал формой протеста на Украине

Политологи заявили порталу «Страна.ua», что празднование Дня Победы и участие в акции «Бессмертный полк» превратились на Украине в форму протеста. По словам Руслана Бортника, рост количества украинцев, принимающих в этом участие, свидетельствует о конце нынешней власти. В свою очередь, Андрей Золотарев уверен, что украинцам надоело превращение властью гуманитарной сферы в территорию войны, «чтобы в это время набивать себе карманы».
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