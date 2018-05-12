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В Лондоне запретят рекламу вредной еды в транспорте
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Мэр Лондона предложил запретить рекламу нездоровой пищи в транспорте 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Лондона Садик Хан собирается ввести запрет на рекламу вредной еды в общественном транспорте города.
Как сообщила корпорация BBC, таким образом лондонский градоначальник намерен справиться с "бомбой замедленного действия" детского ожирения в столице Соединенного Королевства. Инициатива Хана уже вынесена на обсуждение в администрацию города.
"Я намерен сделать все, что смогу, чтобы решить эту проблему, и помочь лондонцам выбирать здоровую еду для себя и своих семей", — сказал Садик Хан.
По словам мэра, он планирует ввести запрет на рекламу в метро, автобусах и наземных железнодорожных линиях еды с высоким содержанием соли, жира и сахара.
Как отмечает ВВС, Лондон считается городом с одним из самых высоких уровней детского ожирения в Европе. Около 40% детей в возрасте от 10 до 11 лет страдают от излишнего веса или ожирения.
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