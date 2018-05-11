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Король Малайзии помилует видного оппозиционера
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Король Малайзии помилует видного оппозиционера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: flickr.com/ jorge.cancela
Король Малайзии Мухаммад Пятый, Султан Келантана помилует бывшего лидера оппозиции Анвара Ибрагима, отбывающего срок по обвинению в гомосексуализме, сообщает газета New Straits Times.
О помиловании оппозиционера сообщил на пресс-конференции Махатхир Мохамад, в четверг вступивший в должность премьер-министра страны.
"Король указал, что он желает помиловать Анвара Ибрагима немедленно", — приводит газета слова главы правительства.
В 1998 году Анвар Ибрагим, занимавший на тот момент пост вице-премьера и министра финансов Малайзии, был осужден на 15 лет по обвинению в коррупции и гомосексуализме. В 2004 году обвинения в гомосексуализме были сняты, и он был выпущен из тюрьмы. Однако в марте 2014 года после нескольких лет судебных разбирательств и апелляций Ибрагим все же был признан виновным в гомосексуализме и приговорен к пяти годам заключения. Сам Ибрагим все обвинения отвергает.
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