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Гватемала просит Швецию и Венесуэлу отозвать своих послов
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Гватемала просит Швецию и Венесуэлу отозвать своих послов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / В. Дунаев
Правительство Гватемалы просит власти Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов из центральноамериканской страны, сообщает в четверг гватемальский МИД.
"В связи с тем, что послы Андерс Компасс и Элена Алисия Сальседо Полео, выполняя свои функции, совершили действия, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала и не согласуются с внешней политикой страны, правительствам королевства Швеции и Боливарианской Республики Венесуэлы отправлены запросы об их отзыве", — говорится в коммюнике МИД.
При этом гватемальское ведомство не уточняет, в чем конкретно обвиняются послы двух стран. Также правительство Гватемалы подчеркивает, что речи об объявлении двух дипломатов персонами нон грата не идет, и ждет от Стокгольма и Каракаса предложений относительно новых кандидатур послов.
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