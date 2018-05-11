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«Латвия уже присоединена к России?»
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«Латвия уже присоединена к России?» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Flickr / Dita Margarita
В Сети возмутились поступком рижской полиции, которая девятого мая предупредила пользователя Facebook Валдиса Гаварса, что прикрепленная к его рубашке ленточка в цветах латышского флага может быть расценена как провокация. Об этом сообщает Sputnik Latvija.
По словам мужчины, он направлялся домой через парк Победы, где к нему обратился полицейский и предупредил, что красно-бело-красная лента может вызвать провокацию, поскольку в парке проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
"Получилось, что мой путь домой в Биерини лежал через парк Победы. Там ко мне подошел работник полиции самоуправления и сделал замечание насчет приколотого флажка, так как я провоцирую людей на улице. Излишне будет говорить, что шел я по противоположной стороне улицы, где проходило мероприятие. С каждым таким замечанием я все больше недоумеваю, в каком сообществе мы живем. Интересно, будут ли они завтра точно так же делать замечание тем, кто носит оранжево-коричневые ленточки", — написал рижанин в своем Facebook.
Некоторые пользователи Сети заподозрили, что в рижской полиции нет латвийцев.
"Выяснилось, что в полиции самоуправления Риги нет принадлежащих Латвии!" — пишет Инга Цирцене.
Кроме того, выдвигались версии, что Латвия якобы стала частью России.
"Латвия уже присоединена к России? Позор, позор, позор латвийскому правительству и полиции. Тут речь уже не о слишком успешной экономической ситуации в Латвии, но о национальном самоуважении и силе!" — сиронизировала Ирита Ванага.
Однако прозвучали и скептические комментарии.
"Бред… В Лиепае были люди с латвийскими ленточками, ни охрана, ни полиция, никто из присутствующих им ни слова не сказал. Похоже на выдуманный пост…" — заявил Андрей Ткаченко.
Также одна из пользователей Facebook Кристина Алтухова заявила, что в 2017 году даже мэр Риги Нил Ушаков ходил с латвийским флажком в День Победы.
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