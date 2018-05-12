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США призвали Украину расследовать нападения на цыган
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Посольство США призвало Украину расследовать нападения на цыган 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство США на Украине призвало полицию страны расследовать нападения на цыган. Об этом говорится в твиттере дипмиссии.
"Никто на Украине не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми на новой Украине", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что на Украине неизвестные сожгли цыганский табор вблизи Львова.
В результате этого было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.
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