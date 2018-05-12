Китаец заплатил девушке 19 миллионов за расставание

Китаец заплатил за расставание с девушкой $2 млн

В китайском городе Ханчжоу полицейские вернули мужчине забытый в баре чемодан с деньгами, который тот принес бывшей девушке для того, чтобы оплатить расставание с ней, сообщает телеканал "360".

Молодой человек родом из состоятельной семьи и работающий в сфере IT, пришел в местный бар, чтобы договориться с экс-возлюбленной о плате за разрыв отношений. Он заявил, что у него с собой только два миллиона юаней, что равняется 19,4 миллиона рублей, затем оставил чемодан с деньгами и ушел.

Как оказалось, сумма показалась девушке недостаточной, и она покинула заведение вслед за юношей, так и не прикоснувшись к чемодану. Как рассказала девушка, после она позвонила молодому человеку и сообщила о том, что не взяла деньги.

На следующее утро работники бара, где произошел инцидент, обнаружили оставленный чемодан с купюрами и вызвали сотрудников полиции. Правоохранителям удалось установить, кому мог принадлежать чемодан. Возвращая деньги владельцу, полицейские посоветовали молодому человеку в будущем быть осмотрительнее с такими крупными суммами.

"Два миллиона разве крупная?" — поинтересовался тот в ответ.

В Китае существует особый обычай, который позволяет девушке претендовать на денежную плату за расставание ("фэньшоу фэй") или же на эмоциональную компенсацию ("ганьцин пэйчан") в случае разрыва отношений с мужчиной, которому она, отдала свои лучшие годы. Также встречаются и обратные ситуации, когда материальную компенсацию требует мужчина. Иногда бывшие возлюбленные решают подобные ситуации в суде.