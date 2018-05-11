Меркель призвала не рассчитывать на США

Меркель призвала Европу взять судьбу в собственные руки

«Пора взять судьбу в свои собственные руки», — заявила Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По ее словам, крупные глобальные конфликты происходят «на пороге Европы», а страны ЕС добились небольшого прогресса в области военного сотрудничества, и их военный союз пребывает «в зачаточном состоянии», добавила политик.

Заявление Меркель прозвучало в связи с выходом США из сделки по Ирану . Канцлер выразила озабоченность по поводу опасности потенциального военного конфликта между Израилем и Ираном. Первые практические шаги могут последовать уже вскоре: США намерены вернуть санкции против Ирана, но Европа может их не поддержать, говорит политолог Андрей Кортунов

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам:

«Самый острый вопрос — связанный с тем, как будут применяться американские санкции в отношении Ирана. Если сейчас США [используют] практики односторонних санкций, но одновременно настаивают на экстерриториальном характере этих санкций, то это, конечно, конфликт с Европой. Это означает, что европейцы вынуждены следовать решениям, в принятии которых они не принимали никакого участия. Многие требуют демонстративного отказа, но при этом конечно есть и опасения, если вопрос будет поставлен: либо вы работаете на американских рынках, либо вы работаете на иранских рынках. Понятно, что в целом Европа больше зависит от американских рынков, чем США зависят от европейских. Хотя по объему внутреннего рынка ЕС по-прежнему превосходит США».

Само по себе заявление Меркель о том, что судьба Европы находится в ее собственных руках не является новым. Такие комментарии она давала, когда президент США Трамп критиковал формат НАТО . Он говорил, что другие страны альянса не выполняют финансовые обязательства, и!Штаты защищают членов альянса, а они обворовывают США!.

Меркель также говорила, что Германии необходимо увеличить расходы на оборону для борьбы с внешними угрозами. Европейские чиновники не говорят о выходе из НАТО, а их планы увеличить самостоятельность в военной сфере пока выглядят не слишком реалистично.

Сергей Уткин, заведующий сектором стратегических оценок института мировой экономики и международных отношений РАН:

«Не ставится под вопрос существование НАТО, участие в НАТО, это все воспринимается как данность, которая не должна меняться. Но возникает понимание, что при этом европейские союзники США должны играть более активную и заметную роль и должны иметь для этого возможность. Но это легко сказать — сложно сделать. По этому поводу, в общем, уже прозвучали оценки ряда американских экспертов такие язвительные, что Меркель высказываться-то высказывается, но оборонные расходы Германии не позволяют предполагать, что действительно вот именно такого рода политика будет взята за основу, такая самостоятельность в стратегических вопросах».