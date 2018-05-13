Трамп приветствовал закрытие полигона в КНДР

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Силовики заняли населенный пункт в "серой зоне" у Горловки, заявили в ДНР

В Катаре прошла акция, посвященная победе в Великой Отечественной войне

На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым