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Трамп приветствовал закрытие полигона в КНДР
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Трамп приветствовал закрытие ядерного полигона в КНДР 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп приветствовал готовящееся закрытие ядерного полигона в КНДР, о котором сообщили государственные СМИ в Пхеньяне.
"Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед большой встречей в верхах 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!" — написал в Twitter Трамп, который планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
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