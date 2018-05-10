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Трамп обсудил с Абэ итоги визита Помпео в КНДР
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Трамп обсудил с Абэ итога визита Помпео в КНДР 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ итоги визита госсекретаря Майка Помпео в КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Два лидера обсудили недавний визит госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян и договорились продолжать тесно координироваться в преддверии встречи президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что политики подтвердили свою приверженность сотрудничеству с Южной Кореей и достижению общей цели, заключающейся в отказе КНДР от программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Ранее Дональд Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
9 мая стало известно, что Помпео прибыл в КНДР для встречи с северокорейскими чиновниками, включая лидера страны Ким Чен Ына. По итогам переговоров КНДР освободила троих арестованных граждан США.
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