Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле

Одна из сирийских ракет, выпущенных по территории Израиля , вызвала панику среди гостей свадьбы, видео инцидента опубликовано в YouTube.

На записи видно, как сначала звучит сигнал воздушной тревоги, а затем в небе появляется ракета. После этого новобрачные и гости в спешке покидают место празднования свадьбы.