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Сингапур подтвердил, что примет встречу США и КНДР
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Сингапур подтвердил, что примет встречу Трампа и Ким Чен Ына 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ahn Young-joon
Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на территории этой страны, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Сингапур будет рад выступить в качестве принимающей стороны встречи президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына 12 июня 2018 года. Мы надеемся, что эта встреча будет содействовать достижению мира на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.
В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.
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