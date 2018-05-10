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Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня
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«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы

Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

Самые разыскиваемые лидеры ИГ пойманы

Фото: AFP 2018
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пять наиболее разыскиваемых лидеров террористической организации «Исламское государство»* задержаны.
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Белых разрешили вернуться в чиновники

Мосгорсуд в четверг оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых за взятку в 400 тысяч евро, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове

Президент России Владимир Путин получил от главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана письмо с просьбой помочь режиссеру Кириллу Серебренникову посетить Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего пресс-конференции о фильме «Лето» Жоэля Шапрона.
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У Задорнова нашли второе завещание

Сатирик Михаил Задорнов написал перед смертью сразу два завещания. Об этом «Комсомольской правде» рассказал один из знакомых семьи юмориста.
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Европа отказывается от российской нефти

Ряд стран Европейского союза недовольны качеством российской нефти и сократили ее закупки. Об этом «Коммерсанту» рассказал советник главы компании «Транснефть» Игорь Демин.
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Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил местному каналу NewsOne, что никто не запретит ему использовать георгиевскую ленту.
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Мутко похвалили за русский

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что кандидат на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталий Мутко доказал свою эффективность и обладает всеми необходимыми качествами для новой должности, в том числе хорошим знанием русского языка.
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Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований

Вице-президент федерации фигурного катания США Самюэль Остер на заседании исполкома Международного союза конькобежцев (ИСУ) предложил ограничить количество несовершеннолетних в спорте. Его слова приводит «Бизнес Online».
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Латвия вручила ноту РФ

Фото: Sputnik / Оксана Джадан
МИД Латвии вручил послу РФ в Риге Евгению Лукьянову ноту в связи с нападением на посольство балтийской республики в Москве. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.
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Асад ответил Трампу на оскорбление

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал высказывание Дональда Трампа, в котором он назвал его «животным», передает РИА "Новости".
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Медведев предложил Дворковичу новую должность

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд «Сколково». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника аппарата правительства и еще двух осведомлённых человек.
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Опубликована схема движения у Крымского моста

Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым в четверг опубликовал план-схему движения легковых автомобилей и автобусов на подъездах к автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, открытие которой планируется во второй половине мая. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.
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