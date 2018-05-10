Путин ответил Каннам и другие события дня

Самые разыскиваемые лидеры ИГ пойманы
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пять наиболее разыскиваемых лидеров террористической организации «Исламское государство»* задержаны.
Белых разрешили вернуться в чиновники
Мосгорсуд в четверг оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых за взятку в 400 тысяч евро, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Президент России Владимир Путин получил от главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана письмо с просьбой помочь режиссеру Кириллу Серебренникову посетить Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего пресс-конференции о фильме «Лето» Жоэля Шапрона.
У Задорнова нашли второе завещание
Сатирик Михаил Задорнов написал перед смертью сразу два завещания. Об этом «Комсомольской правде» рассказал один из знакомых семьи юмориста.
Европа отказывается от российской нефти
Ряд стран Европейского союза недовольны качеством российской нефти и сократили ее закупки. Об этом «Коммерсанту» рассказал советник главы компании «Транснефть» Игорь Демин.
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил местному каналу NewsOne, что никто не запретит ему использовать георгиевскую ленту.
Мутко похвалили за русский
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что кандидат на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталий Мутко доказал свою эффективность и обладает всеми необходимыми качествами для новой должности, в том числе хорошим знанием русского языка.
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Вице-президент федерации фигурного катания США Самюэль Остер на заседании исполкома Международного союза конькобежцев (ИСУ) предложил ограничить количество несовершеннолетних в спорте. Его слова приводит «Бизнес Online».
Латвия вручила ноту РФ
МИД Латвии вручил послу РФ в Риге Евгению Лукьянову ноту в связи с нападением на посольство балтийской республики в Москве. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.
Асад ответил Трампу на оскорбление
Президент Сирии Башар Асад прокомментировал высказывание Дональда Трампа, в котором он назвал его «животным», передает РИА "Новости".
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд «Сколково». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника аппарата правительства и еще двух осведомлённых человек.
Опубликована схема движения у Крымского моста
Государственный комитет дорожного хозяйства Республики Крым в четверг опубликовал план-схему движения легковых автомобилей и автобусов на подъездах к автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, открытие которой планируется во второй половине мая. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета.