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Израиль открывает один грузовой КПП на границе Газы
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Израиль открывает единственный грузовой КПП на границе Газы 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Mahmud Hams
Израиль со вторника возобновляет работу единственного перехода на своей границе с сектором Газа, предназначенного для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, сообщили израильские военные.
КПП "Керем Шалом" закрылся в воскресенье и должен был бездействовать продолжительное время — до устранения значительного ущерба, которой причинили его инфраструктуре сами палестинцы в ходе многонедельных акций протеста.
"Министр обороны Авигдор Либерман утвердил рекомендации… открыть грузовой переход "Керем-Шалом" во вторник, 15 мая", — сообщила армейская пресс-служба.
Решение, которое могло существенно осложнить социально-экономическую ситуацию в Газе, министр пересмотрел после беспрецедентных по размаху и ожесточенности столкновений вдоль границ анклава, унесших в понедельник жизни более 50 человек. Ужаснувшись кровопролитию, мировое сообщество подвергло Израиль резкой критике за непропорциональное применение силы.
За время массовых протестов, которые с 30 марта идут вдоль границ с Израилем, "Керем-Шалом" дважды подвергался нападению демонстрантов. Они разгромили палестинскую часть перехода, включая трубы для перекачки газа и жидкого топлива, конвейерные ленты, аппаратуру безопасности, говорят военные.
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