Израиль открывает один грузовой КПП на границе Газы

Израиль открывает единственный грузовой КПП на границе Газы

Израиль со вторника возобновляет работу единственного перехода на своей границе с сектором Газа, предназначенного для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, сообщили израильские военные.

КПП "Керем Шалом" закрылся в воскресенье и должен был бездействовать продолжительное время — до устранения значительного ущерба, которой причинили его инфраструктуре сами палестинцы в ходе многонедельных акций протеста.

"Министр обороны Авигдор Либерман утвердил рекомендации… открыть грузовой переход "Керем-Шалом" во вторник, 15 мая", — сообщила армейская пресс-служба.

Решение, которое могло существенно осложнить социально-экономическую ситуацию в Газе , министр пересмотрел после беспрецедентных по размаху и ожесточенности столкновений вдоль границ анклава, унесших в понедельник жизни более 50 человек. Ужаснувшись кровопролитию, мировое сообщество подвергло Израиль резкой критике за непропорциональное применение силы.

За время массовых протестов, которые с 30 марта идут вдоль границ с Израилем, "Керем-Шалом" дважды подвергался нападению демонстрантов. Они разгромили палестинскую часть перехода, включая трубы для перекачки газа и жидкого топлива, конвейерные ленты, аппаратуру безопасности, говорят военные.