Меркель разочаровалась в США

Меркель призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу. «Ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. В этом и заключается наша задача на будущее», — отметила политик.

Заявление Меркель прозвучало после того, как 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном . В Германии, а также ряде других стран ЕС признали важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для всего мира в целом, отметив, что попытаются сохранить его.