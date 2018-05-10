Порошенко рассказал о новой встрече в нормандском формате

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Россия, ФРГ, Франция) может состояться в ближайшее время в Париже.
Порошенко в четверг в немецком Ахене провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Мы скоординировали повестку дня, чтобы в ближайшее время провести заседание нормандского формата, которое может пройти в Париже", — сказал президент журналистам после встречи, их общение транслировал телеканал "112 Украина".