Порошенко рассказал о встрече с Меркель и Макроном

Порошенко рассказал о результатах встречи с Меркель и Макроном

"Мы знаем, что 18 и 23 мая состоятся встречи с [президентом России Владимиром] Путиным у Ангелы Меркель и у Эммануэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание в "нормандском формате", — сказал Порошенко на брифинге после встречи.

Он добавил, что заседание, вероятно, пройдет в Париже.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Меркель и Макроном ввод миротворцев в Донбасс.