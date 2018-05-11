Ещё
Порошенко рассказал о встрече с Меркель и Макроном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»

Порошенко рассказал о результатах встречи с Меркель и Макроном 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: AP
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном шаги по подготовке следующей встречи "Нормандской четверки", сообщает "112 Украина".
"Мы знаем, что 18 и 23 мая состоятся встречи с [президентом России Владимиром] Путиным у Ангелы Меркель и у Эммануэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание в "нормандском формате", — сказал Порошенко на брифинге после встречи.
Он добавил, что заседание, вероятно, пройдет в Париже.
Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Меркель и Макроном ввод миротворцев в Донбасс.
Газета.Ru: последние новости
Гватемала попросила Швецию и Венесуэлу отозвать своих послов Украинский мусор заблокировал реку в Словакии В Киеве радикалы заблокировали редакцию телеканала "Интер"
Комментарии3  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»726
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»543
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине215
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции333
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути47
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение