Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии

Выход Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана грозит дестабилизацией Ближнего Востока.
Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.
Россия считает важным, чтобы участники ядерной сделки с Ираном оперативно выработали шаги по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Особое внимание уделили ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из Совместного плана действий по иранской ядерной программе, — отметил он. — Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ — важнейший для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами".