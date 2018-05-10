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Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию в Сирии
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Лавров: выход США из сделки по Ирану грозит дестабилизацией Ближнего Востока 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Выход Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана грозит дестабилизацией Ближнего Востока.
Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.
Россия считает важным, чтобы участники ядерной сделки с Ираном оперативно выработали шаги по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Особое внимание уделили ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из Совместного плана действий по иранской ядерной программе, — отметил он. — Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ — важнейший для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами".
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