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В результате удара Израиля по Сирии погибли три человека
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В результате удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Три человека погибли, двое пострадали в результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии — САНА со ссылкой на заявление командования армии САР.
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